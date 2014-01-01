Великолепный век. Сезон 4. Серия 11
Wink
Сериалы
Великолепный век
4-й сезон
11-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 4 Серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Хюррем признается Рустему, что видит Соколлу главным командующим флотом, и просит зятя сделать все для этого назначения. Также у женщины есть другая задача — помирить постоянно враждующих Баязида и Селима. Тем временем во дворце собираются все шехзаде и служащие, чтобы отправить в последний путь Барбароссу. Сулейман собирает сыновей и объявляет всем, что новая должность Селима впредь не должна обсуждаться.

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8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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