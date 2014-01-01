Великолепный век. Сезон 4. Серия 46
Wink
Сериалы
Великолепный век
4-й сезон
46-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 4 Серия 46 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Пристрастие Селима к алкоголю набирает обороты, и Сулейман приказывает закрыть все трактиры. Махидевран встречается с Михримах и открывает ей глаза на то, что во всех бедах дворца виноват только один человек. Нурбану радуется перспективе стать новой звездой дворца, а Сулейман собирается в свой последний поход и приказывает войскам отправиться в Трансильванию.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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