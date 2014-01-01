Великолепный век Сезон 4 Серия 46 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Пристрастие Селима к алкоголю набирает обороты, и Сулейман приказывает закрыть все трактиры. М�ахидевран встречается с Михримах и открывает ей глаза на то, что во всех бедах дворца виноват только один человек. Нурбану радуется перспективе стать новой звездой дворца, а Сулейман собирается в свой последний поход и приказывает войскам отправиться в Трансильванию.



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