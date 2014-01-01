Великолепный век Сезон 4 Серия 18 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Михримах узнает о встречах Фатьмы с персидским шехзаде. Сулейману сообщают о возможной смертельной болезни, и повелитель приказывает Афифе держать его состояние в секрете. Джихангир умоляет мать позволить ему самому распоряжаться жизнью, а тем временем Султан готовится к новому походу и просит жену следить за Селимом.



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