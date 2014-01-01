Великолепный век. Сезон 4. Серия 18
Wink
Сериалы
Великолепный век
4-й сезон
18-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 4 Серия 18 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

Сюжет

Михримах узнает о встречах Фатьмы с персидским шехзаде. Сулейману сообщают о возможной смертельной болезни, и повелитель приказывает Афифе держать его состояние в секрете. Джихангир умоляет мать позволить ему самому распоряжаться жизнью, а тем временем Султан готовится к новому походу и просит жену следить за Селимом.

Отправится ли Сулейман в очередной поход, узнаем в 4 сезоне сериала «Великолепный век» — 18 серия на русском языке ждет вас на Wink прямо сейчас!

Сериал Великолепный век 4 сезон 18 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

Всё