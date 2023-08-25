Великолепный век. Сезон 4. Серия 32
Wink
Сериалы
Великолепный век
4-й сезон
32-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Великолепный век Сезон 4 Серия 32 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

О сериале

Рустем пытается найти доказательства того, что Соколлу организовал покушение на Баязида. Повелитель получает большое количество гневных писем из Египта — подданных не устраивает повышение налоговых выплат. Между тем Хюррем продолжает переживать за сыновей, но не может выбрать из них главного наследника. Сулейман созывает совет, чтобы устроить показательную казнь паши.

Продолжайте смотреть «Великолепный век» — 32 серия 4 сезона уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»