Великолепный век Сезон 4 Серия 43 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 4. Серия 43
Великолепный век
4-й сезон
43-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Михримах узнает о предательстве Рустема и просит повелителя развести ее с мужем. Во время битвы одного из шехзаде тяжело ранят, и об этом докладывают Сулейману. Повелитель приказывает войскам Селима и Соколлу объединиться, а в это время Бяязид добирается до персидской границы и встречается с Тахмаспом. Общение с шахом не приносит должного эффекта, и жизнь наследника османской империи оказывается на волоске.

Как поступят с Баязидом правители Персии, увидим в новом эпизоде сериала «Великолепный век» — 4 сезон, 43 серия ждут вас на Wink прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

