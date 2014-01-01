Великолепный век. Сезон 4. Серия 7
Wink
Сериалы
Великолепный век
4-й сезон
7-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 4 Серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Нурбану оказывается в темнице и ждет своей участи. Сюмбюль-ага получает внезапное признание в любви, однако не может ответить взаимностью из-за своего положения во дворце. Хюррем готовит Фатьму к свадьбе, после чего сестра повелителя должна будет покинуть дворец. Между тем Джихангир находит любовное послание.

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8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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