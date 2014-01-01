Великолепный век Сезон 4 Серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Нурбану оказывается в темнице и ждет своей участи. Сюмбюль-ага получает внезапное признание в любви, однако не может ответить взаимностью из-за своего положения во дворце. Хюррем готовит Фатьму к свадьбе, после чего сестра повелителя должна будет покинуть дворец. Между тем Джихангир находит любовное послание.



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