Великолепный век. Сезон 4. Серия 44
Wink
Сериалы
Великолепный век
4-й сезон
44-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 4 Серия 44 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Дефне отправляется в Персию и сообщает Баязиду, что персидский шах торгуется за его жизнь с Сулейманом. Тем временем Атмаджа проникает в покои Рустема в жажде отомстить за смерть Мустафы, но получает ранения от великого визиря. Нурбану напоминает Селиму, что шехзаде Мехмед по-прежнему остается в Амасье, и это может сыграть на руку сторонникам Баязида.

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8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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