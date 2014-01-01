Великолепный век Сезон 4 Серия 44 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Дефне отправляется в Персию и сообщает Баязиду, что персидский шах торгуется за его жизнь с Сул�ейманом. Тем временем Атмаджа проникает в покои Рустема в жажде отомстить за смерть Мустафы, но получает ранения от великого визиря. Нурбану напоминает Селиму, что шехзаде Мехмед по-прежнему остается в Амасье, и это может сыграть на руку сторонникам Баязида.



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