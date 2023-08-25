Великолепный век Сезон 4 Серия 21 смотреть онлайн бесплатно

Сплетни о болезни повелителя распространяются в столице. Между тем во дворце спорят, кто именно взойдет на престол после смерти Султана, и Хюррем опасается за будущее сыновей. Мустафа узнает о состоянии отца и отправляется к нему во дворец, что приводит в бешенство Рустема. Нурбану умоляет Хюррем спасти жизнь Селиму — он отправился к янычарам, чтобы убедить их в скорейшем выздоровлении Сулеймана.



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