Великолепный век. Сезон 4. Серия 21
Wink
Сериалы
Великолепный век
4-й сезон
21-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военный, Биография16+

Великолепный век Сезон 4 Серия 21 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Сплетни о болезни повелителя распространяются в столице. Между тем во дворце спорят, кто именно взойдет на престол после смерти Султана, и Хюррем опасается за будущее сыновей. Мустафа узнает о состоянии отца и отправляется к нему во дворец, что приводит в бешенство Рустема. Нурбану умоляет Хюррем спасти жизнь Селиму — он отправился к янычарам, чтобы убедить их в скорейшем выздоровлении Сулеймана.

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Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»