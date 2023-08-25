Великолепный век Сезон 4 Серия 33 смотреть онлайн бесплатно

Слуги дворца ищут сережку наложницы, устроившей нападение на Хуриджихан, однако Селим догадывается, кто на самом деле виноват в травмах девушки. Между тем Рустем предлагает Хюррем организовать постоянный надзор над Селимом, чтобы быть в курсе происходящего в Манисе. Повелитель приглашает Хюррем на сложный разговор и задает ей важный вопрос о Мустафе.



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