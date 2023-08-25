Великолепный век. Сезон 4. Серия 33
Wink
Сериалы
Великолепный век
4-й сезон
33-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военный, Биография16+

Великолепный век Сезон 4 Серия 33 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Слуги дворца ищут сережку наложницы, устроившей нападение на Хуриджихан, однако Селим догадывается, кто на самом деле виноват в травмах девушки. Между тем Рустем предлагает Хюррем организовать постоянный надзор над Селимом, чтобы быть в курсе происходящего в Манисе. Повелитель приглашает Хюррем на сложный разговор и задает ей важный вопрос о Мустафе.

Признается ли госпожа в своем грехе, увидим в очередном эпизоде мелодрамы «Великолепный век» — 33 серию бесплатно можно смотреть только на нашем сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»