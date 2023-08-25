Великолепный век Сезон 4 Серия 40 смотреть онлайн бесплатно

Селим и Баязид узнают о смертельной болезни матери и на время прекращают вражду, однако не все поддерживают Хюррем. Сулейман организовывает семейный прием в честь жены, и наследники впервые за годы собираются за одним столом. Шехзаде получают прощальное письмо Хюррем, в котором она просит сыновей не вступать в войну друг с другом.



