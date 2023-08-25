Великолепный век. Сезон 4. Серия 40
Wink
Сериалы
Великолепный век
4-й сезон
40-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Великолепный век Сезон 4 Серия 40 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

О сериале

Селим и Баязид узнают о смертельной болезни матери и на время прекращают вражду, однако не все поддерживают Хюррем. Сулейман организовывает семейный прием в честь жены, и наследники впервые за годы собираются за одним столом. Шехзаде получают прощальное письмо Хюррем, в котором она просит сыновей не вступать в войну друг с другом.

Оставайтесь на Wink и включайте 40 эпизод мелодрамы «Великолепный век» — серия, где Хюррем прощается с близкими, доступна на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»