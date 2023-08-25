Великолепный век. Сезон 4. Серия 39
Wink
Сериалы
Великолепный век
4-й сезон
39-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военный, Биография16+

Великолепный век Сезон 4 Серия 39 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

О сериале

Хюррем возвращается из Бурсы и мирится с Сюмбюлем, а в это время Сулейман просит побыстрее закончить строительство храмового комплекса, который возводят уже несколько лет. У Дефны начинаются преждевременные роды, и Баязиду предстоит решить дальнейшую судьбу наложницы. Новость о здоровье госпожи доходит до жителей города, и поддержать Хюррем приходят сотни женщин столицы.

Справится ли госпожа с опасной болезнью, узнаете в 4 сезоне сериала «Великолепный век» — 39 серия онлайн доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»