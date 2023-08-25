Великолепный век Сезон 4 Серия 39 смотреть онлайн бесплатно

Хюррем возвращается из Бурсы и мирится с Сюмбюлем, а в это время Сулейман просит побыстрее закончить строительство храмового комплекса, который возводят уже несколько лет. У Дефны начинаются преждевременные роды, и Баязиду предстоит решить дальнейшую судьбу наложницы. Новость о здоровье госпожи доходит до жителей города, и поддержать Хюррем приходят сотни женщин столицы.



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