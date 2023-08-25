Великолепный век Сезон 4 Серия 28 смотреть онлайн бесплатно

Бунтующая толпа продолжает штурмовать стены дворца и требовать казни Хюррем и Рустема, пока Баязид пытается убедить жителей успокоиться и разойтись по домам. Состояние Джихангира становится все хуже — Селим умоляет повелителя отправить брата домой, но отец не слушает сына. Сторонник погибшего шехзаде Атмаджа продолжает мстить Рустему и отправляет ему важное послание.



