Великолепный век Сезон 4 Серия 28 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 4. Серия 28
Великолепный век
4-й сезон
28-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Бунтующая толпа продолжает штурмовать стены дворца и требовать казни Хюррем и Рустема, пока Баязид пытается убедить жителей успокоиться и разойтись по домам. Состояние Джихангира становится все хуже — Селим умоляет повелителя отправить брата домой, но отец не слушает сына. Сторонник погибшего шехзаде Атмаджа продолжает мстить Рустему и отправляет ему важное послание.

Какими будут последствия смерти Мустафы, узнаем в новом эпизоде сериала «Великолепный век» — 28 серия доступна бесплатно только на нашем сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

