Великолепный век. Сезон 4. Серия 3
Wink
Сериалы
Великолепный век
4-й сезон
3-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Великолепный век Сезон 4 Серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

О сериале

Сулейману докладывают, что Мустафа в очередной раз чудом избежал смерти. Сессилия пытается завоевать доверие Хюррем, чтобы та отправила ее в гарем Селима. Михримах сообщает Баязиду, что готова помочь в выплате долга. Тем временем Хюррем находит рядом с кроватью живого скорпиона, после чего начинает испытывать недомогание.

Справится ли Хюррем с болезнью, узнаем в новом эпизоде мелодрамы «Великолепный век» — 3 серия 4 сезона доступна в HD-качестве только на Wink!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»