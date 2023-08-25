Великолепный век Сезон 4 Серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сулейману докладывают, что Мустафа в очередной раз чудом избежал смерти. Сессилия пытается завоевать доверие Хюррем, чтобы та отправила ее в гарем Селима. Михримах сообщает Баязиду, что готова помочь в выплате долга. Тем временем Хюррем находит рядом с кроватью живого скорпиона, после чего начинает испытывать недомогание.



Справится ли Хюррем с болезнью, узнаем в новом эпизоде мелодрамы «Великолепный век» — 3 серия 4 сезона доступна в HD-качестве только на Wink!

