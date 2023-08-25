Великолепный век (сериал, 2011) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Захватывающая драма по сценарию Мерал Окай о правлении Сулеймана Великолепного и его наложнице Хюррем. После смерти Селима I власть оказывается в новых руках — Султаном становится его сын Сулейман. Мудрый правитель продолжает захватывать земли и расширяет влияние османов. Военные победы переплетаются с дворцовыми интригами, когда в гареме появляется Александра — русская наложница с незавидной судьбой. Именно ей предстоит преодолеть все испытания, чтобы стать первой в Османской империи хасеки, удержать власть в гареме и разделить трон с великим Султаном. Переходите на Wink, чтобы смотреть «Великолепный век» онлайн и узнать об удивительном взлете Османской империи!

