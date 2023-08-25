Великолепный век (сериал, 2011) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.42011, Muhtesem Yüzyil
Захватывающая драма по сценарию Мерал Окай о правлении Сулеймана Великолепного и его наложнице Хюррем. После смерти Селима I власть оказывается в новых руках — Султаном становится его сын Сулейман. Мудрый правитель продолжает захватывать земли и расширяет влияние османов. Военные победы переплетаются с дворцовыми интригами, когда в гареме появляется Александра — русская наложница с незавидной судьбой. Именно ей предстоит преодолеть все испытания, чтобы стать первой в Османской империи хасеки, удержать власть в гареме и разделить трон с великим Султаном. Переходите на Wink, чтобы смотреть «Великолепный век» онлайн и узнать об удивительном взлете Османской империи!
СтранаТурция
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Мелодрама
Время58 мин / 00:58
8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Дурул
Тайлан
- Режиссёр
Ямур
Тайлан
- Режиссёр
Мерт
Байкал
- Актёр
Халит
Эргенч
- Актриса
Мерьем
Узерли
- Актриса
Нур
Феттахолу
- Актёр
Мехмет
Гюнсюр
- Актриса
Небахат
Чехре
- Актриса
Сельма
Эргеч
- Актёр
Окан
Ялабык
- Актриса
Селен
Озтюрк
- Актёр
Селим
Байрактар
- Актёр
Энгин
Озтюрк
- Сценарист
Мераль
Окай
- Сценарист
Йылмаз
Шахин
- Продюсер
Тимур
Савджи
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- Оператор
Эрджан
Озкан
- Оператор
Бурак
Канбир
- Композитор
Айтекин
Аташ
- Композитор
Фахир
Атакоглу