Великолепный век (сериал, 2011) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Создание легенды. Серия 2
Великолепный век
Создание легенды
2-я серия
9.42011, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Захватывающая драма по сценарию Мерал Окай о правлении Сулеймана Великолепного и его наложнице Хюррем. После смерти Селима I власть оказывается в новых руках — Султаном становится его сын Сулейман. Мудрый правитель продолжает захватывать земли и расширяет влияние османов. Военные победы переплетаются с дворцовыми интригами, когда в гареме появляется Александра — русская наложница с незавидной судьбой. Именно ей предстоит преодолеть все испытания, чтобы стать первой в Османской империи хасеки, удержать власть в гареме и разделить трон с великим Султаном. Переходите на Wink, чтобы смотреть «Великолепный век» онлайн и узнать об удивительном взлете Османской империи!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

