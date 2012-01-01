Великолепный век. Сезон 2. Серия 23
Wink
Сериалы
Великолепный век
2-й сезон
23-я серия
9.42012, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 2 Серия 23 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

Сюжет

Пока повелитель уходит в поход, валиде начинает действовать. В гареме снова бунт — подкупленные служанки делают свое дело, из-за чего запуганные девушки нападают на Хюррем. Несмотря на все попытки защитить госпожу разъяренные бунтовщики пытаются заживо сжечь жену Султана...

Сможет ли Хюррем выжить после такого испытания огнем, узнаем в 23 серии 2 сезона остросюжетной драмы. Бесплатно смотреть «Великолепный век» можно прямо сейчас только на нашем онлайн-сервисе Wink!

Сериал Великолепный век 2 сезон 23 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

Всё