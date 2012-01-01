Великолепный век Сезон 2 Серия 23 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Пока повелитель уходит в поход, валиде начинает действовать. В гареме снова бунт — подкупленные служанки делают свое дело, из-за чего запуганные девушки нападают на Хюррем. Несмотря на все попытки защитить госпожу разъяренные бунтовщики пытаются заживо сжечь жену Султана...



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