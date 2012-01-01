Великолепный век. Сезон 2. Серия 37
Wink
Сериалы
Великолепный век
2-й сезон
37-я серия
9.42012, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 2 Серия 37 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

Сюжет

Власть Махидевран под угрозой. Новая хазнедар Гюльфем-хатун сразу замечает серьезные растраты бюджета. Фатьма-хатун добивается своего и проводит ночь с шехзаде. Вопреки судьбе Гульшах чудом спасается и рассказывает Хюррем подробности разговора Нигяр и Ибрагима...

Что предпримет Хюррем, у которой появилась чудесная возможность избавиться от ненавистного врага? Об этом расскажет новый эпизод сериала «Великолепный век» — 2 сезон 37 серия уже доступна без рекламы только на нашем сервисе Wink!

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8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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