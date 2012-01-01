Великолепный век Сезон 2 Серия 37 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Власть Махидевран под угрозой. Новая хазнедар Гюльфем-хатун сразу замечает серьезные растраты бюджета. Фатьма-хатун добивается своего и проводит ночь с шехзаде. Вопреки судьбе Гульшах чудом спасается и рассказывает Хюррем подробности разговора Нигяр и Ибрагима...



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