Великолепный век. Сезон 2. Серия 22
Wink
Сериалы
Великолепный век
2-й сезон
22-я серия
9.42012, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 2 Серия 22 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

Сюжет

Валиде начинает новую игру против Хюррем, а в гареме вновь хаос и конфликты. Династия снова пополняется шехзаде. Во дворец возвращается повзрослевший Мустафа с матерью. Теперь сила и власть на стороне главного претендента на трон.

Что же предпримет Хюррем, чтобы насолить врагам, узнаете в 22 серии 2 сезона остросюжетной драмы. По подписке на Wink турецкие сериалы можно смотреть бесплатно на русском языке — «Великолепный век» уже покорил сердца миллионов зрителей!

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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