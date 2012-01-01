Великолепный век Сезон 2 Серия 22 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Валиде начинает новую игру против Хюррем, а в гареме вновь хаос и конфликты. Династия снова пополняется шехзаде. Во дворец возвращается повзрослевший Мустафа с матерью. Теперь сила и власть на стороне главного претендента на трон.



Что же предпримет Хюррем, чтобы насолить врагам, узнаете в 22 серии 2 сезона остросюжетной драмы. По подписке на Wink турецкие сериалы можно смотреть бесплатно на русском языке — «Великолепный век» уже покорил сердца миллионов зрителей!



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