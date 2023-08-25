Великолепный век Сезон 2 Серия 35 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 2. Серия 35
9.42012, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Валиде при смерти, и управление гаремом переходит в руки Махидевран. Безграничная власть и жажда мести ослепляют госпожу, и несмотря на уговоры сына Махидевран начинает нападать на соперницу. Однако Хюррем давно готова отразить удар и поставить врагов на место.

Чем завершится эта схватка, узнаем в 35 серии 2 сезона популярной исторической драмы. Основанный на реальных событиях турецкий сериал «Великолепный век» смотреть онлайн бесплатно можно только на нашем онлайн-сервисе Wink.

