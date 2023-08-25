Великолепный век Сезон 2 Серия 35 смотреть онлайн бесплатно

Валиде при смерти, и управление гаремом переходит в руки Махидевран. Безграничная власть и жажда мести ослепляют госпожу, и несмотря на уговоры сына Махидевран начинает нападать на соперницу. Однако Хюррем давно готова отразить удар и поставить врагов на место.



Чем завершится эта схватка, узнаем в 35 серии 2 сезона популярной исторической драмы.


