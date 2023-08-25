Великолепный век Сезон 2 Серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 2. Серия 15
Великолепный век
2-й сезон
15-я серия
9.42012, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Ибрагим получает должность главнокомандующего Османской империи. Узнав об инциденте с лошадью, Сулейман приказывает начать расследование. Убийцей оказывается служанка Хюррем. Госпожа отказывается верить доказательствам, но главный зачинщик произошедшего предпочитает оставаться в тени. Тем временем Махидевран, получив в руки дневник художника Луки, отдает его Валиде Султан, знающей русский язык...

Сможет ли Хюррем оправдать слова Луки перед Валиде, расскажет 15 серия 2 сезона остросюжетной драмы. Скорее оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть «Великолепный век» прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

