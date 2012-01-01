Великолепный век Сезон 2 Серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Страсти накаляются, но победа вновь на стороне Хюррем. Валиде подслушивает разговор русской рабыни с Михримах и жалуется сыну. Несмотря на ожидания гарема Султан вновь прощает любимую наложницу. Хюррем заявляется в покои Валиде с окровавленным кинжалом — ночью подаренная Сулейманом лошадь была зверски убита.



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