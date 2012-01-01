Великолепный век. Сезон 2. Серия 14
Wink
Сериалы
Великолепный век
2-й сезон
14-я серия
9.42012, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 2 Серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

Сюжет

Страсти накаляются, но победа вновь на стороне Хюррем. Валиде подслушивает разговор русской рабыни с Михримах и жалуется сыну. Несмотря на ожидания гарема Султан вновь прощает любимую наложницу. Хюррем заявляется в покои Валиде с окровавленным кинжалом — ночью подаренная Сулейманом лошадь была зверски убита.

Кто же осмелился на такое преступление, узнаете в 14 серии 2 сезона исторической драмы «Великолепный век». Сериал уже доступен на нашем онлайн-сервисе Wink без рекламы!

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8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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