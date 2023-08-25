Великолепный век Сезон 2 Серия 26 смотреть онлайн бесплатно

Валиде Султан объявляет о свадьбе Айбиге-хатун и шехзаде Мустафы. Оба понимают, что брак необходим для государства, но у каждого сердце занято другими. Тем временем брак Нигяр-калфы и Матракчи рушится, но истинную причину развода тщательно скрывают. Отношения Ибрагима и Султана Сулеймана становятся все более натянутыми: вот-вот вспыхнет скандал...



Что произойдет между повелителем и его другом, узнаете уже в 26 серии 2 сезона остросюжетной драмы. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть «Великолепный век» на русском языке бесплатно!

