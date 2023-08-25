Великолепный век Сезон 2 Серия 29 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 2. Серия 29
Сериалы
Великолепный век
2-й сезон
29-я серия
9.42012, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Хюррем приносит извинения Мустафе по приказу повелителя. Госпожа обижена, ее гордость раздавлена. Желая избавиться от главного наследника, Хюррем придумывает новый план, перехитрив предусмотрительную Махидевран. Ибрагим-паша возвращается во дворец, но отношения с супругой уже не будут прежними...

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

