Великолепный век. Сезон 2. Серия 34
Wink
Сериалы
Великолепный век
2-й сезон
34-я серия
9.42012, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 2 Серия 34 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

Сюжет

Валиде узнает, что Нигяр беременна от Ибрагима. Госпожа хочет все рассказать Сулейману, однако инсульт не дает ей этого сделать. Султану предстоит решить, кому передать власть в гареме, пока Валиде при смерти. Ибрагим надеется избежать наказания, однако Хюррем тоже посвящена в подробности этой истории...

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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