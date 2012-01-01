Великолепный век Сезон 2 Серия 34 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Валиде узнает, что Нигяр беременна от Ибрагима. Госпожа хочет все рассказать Сулейману, однако инсульт не дает ей этого сделать. Султану предстоит решить, кому передать власть в гареме, пока Валиде при смерти. Ибрагим надеется избежать наказания, однако Хюррем тоже посвящена в подробности этой истории...



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