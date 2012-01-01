Великолепный век. Сезон 2. Серия 24
Wink
Сериалы
Великолепный век
2-й сезон
24-я серия
9.42012, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 2 Серия 24 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

Сюжет

Придя в себя после нападения, Хюррем пишет письмо Сулейману, где рассказывает о преступлениях в гареме. Слова госпожи подтверждает Дайе-хатун. Валиде, узнав об этом, отстраняет преданную слугу от должности. Тем временем во дворце зарождается новая любовная линия — между Айбиге и Малкочоглу.

Чем завершится противостояние Хюррем и Валиде, узнаем в очередном эпизоде исторической драмы «Великолепный век». Бесплатно в хорошем качестве 24 серия 2 сезона доступна к просмотру только на нашем онлайн-сервисе Wink!

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8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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