Великолепный век. Сезон 2. Серия 13
Wink
Сериалы
Великолепный век
2-й сезон
13-я серия
9.42012, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 2 Серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

Сюжет

Борьба в гареме разрастается с каждым днем, но Сулейман не преклонен. Изабелла проводит хальвет с Султаном, унижая Хюррем. Тем временем Ибрагим пытается подставить госпожу при помощи Нигяр-калфы. Предательство слуг и неистовое желание вернуть любимого охватывают разум Хюррем.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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