Великолепный век Сезон 2 Серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Борьба в гареме разрастается с каждым днем, но Сулейман не преклонен. Изабелла проводит хальвет с Султаном, унижая Хюррем. Тем временем Ибрагим пытается подставить госпожу при помощи Нигяр-калфы. Предательство слуг и неистовое желание вернуть любимого охватывают разум Хюррем.



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