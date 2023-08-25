Великолепный век. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Великолепный век
2-й сезон
7-я серия
9.42012, Muhtesem Yüzyil
Военный, Биография16+

Великолепный век Сезон 2 Серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

О сериале

В охотничьем домике разгорается пожар, но Изабеллу спасают и перевозят во дворец Хатидже. Султан сообщает о смерти принцессы и отпускает Фридриха ни с чем. Навещая Хатидже, Махидевран и Хюррем сталкиваются с Изабеллой лицом к лицу. Мать первенца Султана предупреждает соперницу о том, что теперь любая неосторожность легко разрушит любовь и оттолкнет Сулеймана. Тем временем Ибрагиму удается подавить восстание и вернуться к Хатидже.

Удастся ли Хюррем сохранить самообладание и вернуть любовь Султана, раскроет продолжение турецкого сериала «Великолепный век» — 7 серия 2 сезона уже доступна бесплатно на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»