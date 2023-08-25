Великолепный век Сезон 2 Серия 7 смотреть онлайн бесплатно

В охотничьем домике разгорается пожар, но Изабеллу спасают и перевозят во дворец Хатидже. Султан сообщает о смерти принцессы и отпускает Фридриха ни с чем. Навещая Хатидже, Махидевран и Хюррем сталкиваются с Изабеллой лицом к лицу. Мать первенца Султана предупреждает соперницу о том, что теперь любая неосторожность легко разрушит любовь и оттолкнет Сулеймана. Тем временем Ибрагиму удается подавить восстание и вернуться к Хатидже.



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