Четыре итальянки ежедневно собираются за карточным столом, чтобы сыграть в буррако. Однако подготовка к национальному турниру – не единственное, что занимает подруг. Уставшая терпеть измены супруга Ирма влюбляется в молодого красавчика. Евгения страдает от деспотичного мужа, Миранда – от нападок свекрови, с которой она вынуждена жить, хотя сама овдовела. А свободная Рина хоть и не испытывает семейных проблем, никак не может обрести душевной покой. Сумеют ли героини изменить жизнь к лучшему и помогут ли в этом карты?

