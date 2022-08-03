Авантюристки (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Четыре итальянки ежедневно собираются за карточным столом, чтобы сыграть в буррако. Однако подготовка к национальному турниру – не единственное, что занимает подруг. Уставшая терпеть измены супруга Ирма влюбляется в молодого красавчика. Евгения страдает от деспотичного мужа, Миранда – от нападок свекрови, с которой она вынуждена жить, хотя сама овдовела. А свободная Рина хоть и не испытывает семейных проблем, никак не может обрести душевной покой. Сумеют ли героини изменить жизнь к лучшему и помогут ли в этом карты?
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.1 IMDb
- ДГРежиссёр
Джулиана
Гамба
- КДАктриса
Клаудия
Джерини
- МЗАктёр
Мохамед
Зуаи
- ПМАктриса
Паола
Миначчони
- КГАктриса
Катерина
Гуццанти
- АФАктриса
Анджела
Финоккьяро
- ЛГАктриса
Лоретта
Годжи
- ПКАктёр
Пино
Квартулло
- МКАктриса
Микела
Кваттрочокке
- АФАктёр
Антонелло
Фассари
- ЛМАктёр
Луис
Мольтени
- ДГСценарист
Джулиана
Гамба
- ФРСценарист
Франческо
Раньери Мартинотти
- АКХудожница
Агата
Канниццаро
- БДОператор
Бласко
Джурато