Авантюристки
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Авантюристки
7.72020, Burraco fatale
Мелодрама, Комедия85 мин18+

Авантюристки (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Четыре итальянки ежедневно собираются за карточным столом, чтобы сыграть в буррако. Однако подготовка к национальному турниру – не единственное, что занимает подруг. Уставшая терпеть измены супруга Ирма влюбляется в молодого красавчика. Евгения страдает от деспотичного мужа, Миранда – от нападок свекрови, с которой она вынуждена жить, хотя сама овдовела. А свободная Рина хоть и не испытывает семейных проблем, никак не может обрести душевной покой. Сумеют ли героини изменить жизнь к лучшему и помогут ли в этом карты?

Страна
Марокко, Италия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Авантюристки»