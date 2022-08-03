Месть волчицы (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Молодая продавщица Лиза работает в книжном магазине в захолустном городке. Банда отморозков заявляется к ней на работу и устраивает там бардак. Девушка обращается за помощью к местному шерифу, но тот не только отказывает ей, ссылаясь на недостаток улик, но и сам проявляет агрессию по отношению к ней. Лиза узнает, что участники банды связаны с шерифом кровными узами. Они решают убить ее, чтобы замести следы. Оказавшись в лесу перед лицом неминуемой гибели, Лиза встречает странного волка, который кусает ее. Теперь ею движет только месть, и она будет страшнее всего, что злодеи только могут представить в своих фантазиях. Все они будут молить о смерти, как об избавлении от нечеловеческих мук. Но она не простит никого.

