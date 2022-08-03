Месть волчицы (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Молодая продавщица Лиза работает в книжном магазине в захолустном городке. Банда отморозков заявляется к ней на работу и устраивает там бардак. Девушка обращается за помощью к местному шерифу, но тот не только отказывает ей, ссылаясь на недостаток улик, но и сам проявляет агрессию по отношению к ней. Лиза узнает, что участники банды связаны с шерифом кровными узами. Они решают убить ее, чтобы замести следы. Оказавшись в лесу перед лицом неминуемой гибели, Лиза встречает странного волка, который кусает ее. Теперь ею движет только месть, и она будет страшнее всего, что злодеи только могут представить в своих фантазиях. Все они будут молить о смерти, как об избавлении от нечеловеческих мук. Но она не простит никого.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.0 IMDb
- ПРРежиссёр
Патрик
Ри
- КВАктриса
Кристен
Ваганос
- МХАктриса
Мэнон
Халлибартон
- КААктриса
Кармен
Анелло
- КБАктёр
Крис
Билсма
- СШАктриса
Синнамон
Шульц
- СМАктриса
Сара
МакГуайр
- МФАктриса
Милли
Фриман
- ШЭАктёр
Шон
Эрик Джонс
- БФАктриса
Бруклин
Фанк
- ЭУСценарист
Эрик
Уинклер
- СДПродюсер
Сара
Демор
- ДДПродюсер
Джейк
Джексон
- ТОПродюсер
Тони
Онтиверос
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ЛСХудожница
Лаура
Стругар
- ПРМонтажёр
Патрик
Ри