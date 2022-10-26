Разгневанная душа
Wink
Фильмы
Разгневанная душа
5.92020, Aiyai: Wrathful Soul
Триллер, Детектив79 мин18+

Разгневанная душа (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Австралийский мистический триллер про очень странные дела на городском кладбище. Основано на реальных событиях. Живущий в Австралии индийский студент Киран находит, как ему кажется, несложную стабильную работу. Он устраивается подсобным рабочим на кладбище на окраине города. Однако вскоре Киран замечает, что вокруг творится какая-то чертовщина, и доходит до нервного срыва, который приводит обезумевшего парня на больничную койку. Похоже, в студента вселился дух мертвой женщины, желающей свести счеты со своими обидчиками с помощью Кирана.

Страна
Австралия
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Разгневанная душа»