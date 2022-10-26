Австралийский мистический триллер про очень странные дела на городском кладбище. Основано на реальных событиях. Живущий в Австралии индийский студент Киран находит, как ему кажется, несложную стабильную работу. Он устраивается подсобным рабочим на кладбище на окраине города. Однако вскоре Киран замечает, что вокруг творится какая-то чертовщина, и доходит до нервного срыва, который приводит обезумевшего парня на больничную койку. Похоже, в студента вселился дух мертвой женщины, желающей свести счеты со своими обидчиками с помощью Кирана.

