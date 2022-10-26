Разгневанная душа (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Австралийский мистический триллер про очень странные дела на городском кладбище. Основано на реальных событиях. Живущий в Австралии индийский студент Киран находит, как ему кажется, несложную стабильную работу. Он устраивается подсобным рабочим на кладбище на окраине города. Однако вскоре Киран замечает, что вокруг творится какая-то чертовщина, и доходит до нервного срыва, который приводит обезумевшего парня на больничную койку. Похоже, в студента вселился дух мертвой женщины, желающей свести счеты со своими обидчиками с помощью Кирана.
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.1 IMDb
- КСАктёр
Кабир
Сингх
- ТДАктриса
Талия
Джейд
- КУАктёр
Кори
Уильямс
- РХАктёр
Ричард
Хаггетт
- КИАктёр
Крэйг
Ингэм
- ВМАктёр
Винод
Мохана Сундарам
- ОДАктёр
Оззи
Девриш
- АГАктриса
Асаби
Гудман
- ЭМАктёр
Энтони
Миллер
- ЧБСценарист
Чарльз
Бенедикт
- ВМПродюсер
Винод
Мохана Сундарам
- Актёр дубляжа
Сергей
Анненков
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- АНАктёр дубляжа
Анатолий
Нокс
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ТХХудожник
Тим
Ходжман