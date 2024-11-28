Письмо на фронт (фильм, 2020) смотреть онлайн

Письмо на фронт
2020, Письмо на фронт
Драма50 мин12+

О фильме

В университете преподаватель по истории задает студентам задание — написать письмо на фронт своему прадеду, который воевал. Это задание меняет жизнь ребят.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.2 КиноПоиск