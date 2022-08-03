Любовь, страх и ненависть
Wink
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Любовь, страх и ненависть
7.22020, Death of a Ladies' Man
Драма, Музыка96 мин18+

Любовь, страх и ненависть (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Главные радости 62-летнего профессора Сэмюэла — алкоголь и женщины. Внезапно узнав, что смертельно болен, герой делает попытку переосмыслить жизнь, спасти отношения с теми, кто ему по-настоящему дорог, найти любовь и написать обо всем этом книгу.

Страна
Канада, Ирландия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Музыка
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь, страх и ненависть»