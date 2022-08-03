Главные радости 62-летнего профессора Сэмюэла — алкоголь и женщины. Внезапно узнав, что смертельно болен, герой делает попытку переосмыслить жизнь, спасти отношения с теми, кто ему по-настоящему дорог, найти любовь и написать обо всем этом книгу.

