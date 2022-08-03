Триггер (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Бывший герой становится террористом: триллер о том, как война ломает людей.



Трэвис возвращается с войны на Ближнем Востоке и пытается привыкнуть к нормальной жизни. Хотя со стороны кажется, что все в порядке, его преследуют призраки прошлого, и не дает покоя пережитый ужас. Однажды Трэвис попадает на фотовыставку в Лос-Анджелесе и, когда к нему начинают приставать с расспросами о войне, слетает с катушек. Бывший морпех берет в заложники посетителей галереи и заставляет их пройти через то, что испытывает сам. Десяти незнакомцам придется пережить тяжелое испытание и вместе бороться за свою свободу. Есть ли у Трэвиса шанс вернуться на светлую сторону или отпечаток войны окажется слишком глубок?



Смотреть фильм «Триггер» в хорошем качестве можно онлайн на платформе Wink.

