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Фильмы мелодрамы
8.5
Парни с тату. Прямо в сердце
2025, 89 мин
5.6
Охотница за временем
2024, 87 мин
8.5
Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки
2025, 123 мин
8.0
P.S. Верю в любовь
2023, 98 мин
7.2
Мой сосед — монстр
2024, 99 мин
5.7
Все время на свете
2024, 59 мин
6.6
Роскошные проблемы
2022, 94 мин
8.0
Великий фокусник
2011, 123 мин
7.4
Месть
2023, 103 мин
8.1
Юрка
2024, 82 мин
6.5
Анора
2024, 133 мин
7.2
Рождественский переполох
2024, 100 мин
7.0
Рождественское приключение
2023, 82 мин
8.6
Горец 3: Последнее измерение
1995, 94 мин
Бесплатно
7.9
Рождественский дом
2024, 75 мин
6.0
Время есть!
2024, 74 мин
8.1
Принц из рая 2. Королевское предложение
2024, 81 мин
7.4
Экстаз
2023, 115 мин
7.5
Он и она
2024, 85 мин
8.4
Розали
2023, 98 мин
8.7
Бакстер
2005, 86 мин
8.1
Снять проклятие
2023, 103 мин
6.5
Поклонение
2019, 94 мин
Бесплатно
7.4
Случайность и догадка
2021, 116 мин
Бесплатно
8.8
Мариус
1931, 121 мин
Бесплатно
8.1
Роман с кукушкой
2021, 88 мин
Бесплатно
Прилив сил
1937, 131 мин
Бесплатно
8.5
Последний стрим
2020, 107 мин
Бесплатно
7.9
Апачи-Джанкшен
2021, 90 мин
Бесплатно
9.0
Чудесный призрак
2018, 93 мин
Бесплатно
8.0
Мертвые не причиняют боли
2023, 124 мин
Бесплатно
7.8
Что мы говорим, что мы делаем
2020, 117 мин
Бесплатно
7.7
Любовь, любовь, любовь
2020, 84 мин
Бесплатно
6.7
Финальный аккорд
2021, 96 мин
Бесплатно
9.2
Плакса. Фильм о фильме
2024, 47 мин
6.4
2046
2004, 123 мин
7.0
Падшие ангелы
1995, 94 мин
6.0
Грани будущего
2023, 93 мин
8.0
А теперь, дамы и господа…
2002, 123 мин
Бесплатно
8.0
Повесть о любви и тьме
2015, 94 мин
Бесплатно
6.3
Фримонт. Американская мечта
2023, 88 мин
7.9
Мудрость крокодилов
1998, 95 мин
Бесплатно
7.9
Хороший парень Джонни
2010, 86 мин
Бесплатно
7.4
Свидание в Париже
2022, 87 мин
7.0
Йогнутая семейка
2024, 87 мин
8.7
Моя соседка — призрак
2024, 96 мин
8.5
Как женить красавчика
2020, 87 мин
Бесплатно
7.0
Тайна империи
2003, 95 мин
Бесплатно