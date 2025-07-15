1953, Sommaren med Monika
Драма, Мелодрама18+
Контент станет доступным 15.07.2025
Лето с Моникой (фильм, 1953) смотреть онлайн
О фильме
Юные Моника иХарри бегут изунылого Стокгольма наостров Орнё. Вэтом райском уголке онипроводят самое счастливое лето, занимаются любовью имечтают осемейном счастье. Ноприходит осень, игероям приходится вернуться вгород—к тойсамой реальности, откоторой онистоль страстно мечтали сбежать.
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Рейтинг
- ИБРежиссёр
Ингмар
Бергман
- ХААктриса
Харриет
Андерссон
- ЛЭАктёр
Ларс
Экборг
- ДЭАктриса
Дагмар
Эббесен
- АФАктёр
Аке
Фриделль
- НБАктриса
Наэми
Брисе
- ОГАктёр
Оке
Грёнберг
- СФАктёр
Сигге
Фюрст
- ДХАктёр
Джон
Хэррисон
- ВААктёр
Виктор
Андерссон
- РБАктриса
Рени
Бьёрлинг
- АБАктриса
Астрид
Бодин
- ТБАктёр
Тор
Боронг
- БЭАктёр
Бенгт
Эклунд
- ГЭАктёр
Ганс
Эллис
- ГЭАктёр
Геста
Эрикссон
- ПАСценарист
Пер
Андерс Фогельстрём
- ИБСценарист
Ингмар
Бергман
- АЭПродюсер
Аллан
Экелунд
- ПАХудожник
Пер
Аксель Лунгрен
- ГФОператор
Гуннар
Фишер
- ЛБКомпозитор
Лес
Бакстер
- ЭЭКомпозитор
Эскиль
Эккерт-Лундин
- ВСКомпозитор
Валле
Сёдерлунд