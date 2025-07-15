Лето с Моникой
Wink
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Лето с Моникой
1953, Sommaren med Monika
Драма, Мелодрама18+

Контент станет доступным 15.07.2025

Лето с Моникой (фильм, 1953) смотреть онлайн

О фильме

Юные Моника иХарри бегут изунылого Стокгольма наостров Орнё. Вэтом райском уголке онипроводят самое счастливое лето, занимаются любовью имечтают осемейном счастье. Ноприходит осень, игероям приходится вернуться вгород—к тойсамой реальности, откоторой онистоль страстно мечтали сбежать.

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Страна
Швеция
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Лето с Моникой»