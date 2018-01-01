Wink
Пер Андерс Фогельстрём
Пер Андерс Фогельстрём

Пер Андерс Фогельстрём

Per Anders Fogelström

Карьера
Сценарист
Дата рождения
22 августа 1917 г. (80 лет)
Дата смерти
20 июня 1998 г.

Фильмография

Сценарист