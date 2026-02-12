Любовный переполох (фильм, 2025) смотреть онлайн

Сотруднице отеля приходится раз за разом переживать худший день в своей жизни, когда она встретила красавчика-актера. Ромком «Любовный переполох» — фильм о временной петле на солнечном острове.



Саркастичная девушка Эми застряла в люксовом отеле на тропическом острове против своей воли. Она работает здесь не потому, что хотела этого сама, а потому, что ее туда устроила владелица — ее мать. Отношения с коллегами у Эми далеки от идеальных, а тут еще все начинают усиленно готовиться к приезду важного гостя, звезды экранов Натана Леви. По стечению обстоятельств именно на долю Эми выпадает организация встречи — и она с треском ее проваливает. Она была бы не прочь забыть об этом позоре, но ее ждет страшное открытие: следующим утром ее ждет все тот же день.



Сможет ли Эми вынести урок из этой временной петли, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Любовный переполох» (2025) на Wink.

