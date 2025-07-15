Возраст любви (фильм, 1953) смотреть онлайн

Много лет назад молодой аристократ хотел жениться на знаменитой певице, но его отец разрушил брак накануне свадьбы, считая, что артисточка не подходит будущему дипломату. Через несколько лет их теперь уже взрослые дети встретились в театре Буэнос Айреса.



Дочь певицы готова н�а все, чтобы добиться славы матери, а сын аристократа готов на то же самое, лишь бы его музыка звучала со сцены. Он даже пошел против воли отца, мечтавшего видеть сына юристом.



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