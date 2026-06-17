Грозовой перевал (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
Дочка хозяина усадьбы влюбляется в приемного брата, которого ее отец нашел на улицах Ливерпуля. Историческая драма «Грозовой перевал» — фильм Андреа Арнольд, постановщицы сериала «Большая маленькая ложь», по классическому произведению Эмили Бронте.
XVIII век. На вересковых болотах Йоркшира стоит усадьба Грозовой перевал. Ее хозяин, мистер Эрншо, однажды приводит домой мальчика по имени Хитклифф, сбежавшего от рабской работы на плантациях. Мистер Эрншо решает воспитывать его как приемного сына, но сделать это непросто: у Хитклиффа сложный характер, а окружающие не готовы принимать мальчика за своего. Со временем Хитклифф находит утешение в дружбе с приемной сестрой Кэти, но их отношения со временем перерастают в нечто запретное.
Смелое прочтение одноименного романа, получившее приз за операторскую работу на Венецианском кинофестивале, ждет вас в фильме «Грозовой перевал», смотреть который можно на Wink.
СтранаВеликобритания, Бельгия
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоFull HD
Время128 мин / 02:08
Рейтинг
- Режиссёр
Андреа
Арнольд
- Актриса
Кая
Скоделарио
- ДХАктёр
Джеймс
Хаусон
- СГАктёр
Соломон
Глэйв
- ШБАктриса
Шеннон
Бир
- СЭАктёр
Стив
Эветс
- ОМАктёр
Оливер
Милберн
- ПХАктёр
Пол
Хилтон
- СДАктриса
Симона
Джексон
- ЛШАктёр
Ли
Шоу
- АЛАктёр
Адам
Лок
- ЭРАктриса
Эми
Рен
- ИКАктриса
Ив
Коверли
- ДПАктёр
Джонни
Пауэлл
- ЭРАктриса
Эмма
Ропнер
- РГАктёр
Ричард
Гай
- МХАктёр
Майкл
Хьюз
- ДНАктёр
Джеймс
Норткот
- Актриса
Никола
Берли
- ПМАктёр
Пол
Мерфи
- ФБАктёр
Фредди
Болт
- ДУАктёр
Джули
Уоринг
- РУАктёр
Ричард
Уоринг
- Сценарист
Андреа
Арнольд
- ОХСценарист
Оливия
Хитрид
- Продюсер
Роберт
Бернштейн
- КЛПродюсер
Кевин
Лоудер
- ДРПродюсер
Дуглас
Рэй
- ХСХудожница
Хелен
Скотт
- СНХудожник
Стивен
Ноубл
- НШМонтажёр
Николя
Шодер
- РРОператор
Робби
Райан