Дочка хозяина усадьбы влюбляется в приемного брата, которого ее отец нашел на улицах Ливерпуля. Историческая драма «Грозовой перевал» — фильм Андреа Арнольд, постановщицы сериала «Большая маленькая ложь», по классическому произведению Эмили Бронте.



XVIII век. На вересковых болотах Йоркшира стоит усадьба Грозовой перевал. Ее хозяин, мистер Эрншо, однажды приводит домой мальчика по имени Хитклифф, сбежавшего от рабской работы на плантациях. Мистер Эрншо решает воспитывать его как приемного сына, но сделать это непросто: у Хитклиффа сложный характер, а окружающие не готовы принимать мальчика за своего. Со временем Хитклифф находит утешение в дружбе с приемной сестрой Кэти, но их отношения со временем перерастают в нечто запретное.



Смелое прочтение одноименного романа, получившее приз за операторскую работу на Венецианском кинофестивале, ждет вас в фильме «Грозовой перевал», смотреть который можно на Wink.

