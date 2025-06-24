Молодой и невинный (фильм, 1937) смотреть онлайн бесплатно

Роберт Тисдолл становится главным подозреваемым по делу об убийстве актрисы. Все улики складываются не в его пользу - девушка задушена поясом от его плаща. Дело ведет полицейский полковник Бергойн, уверенный в виновности Роберта.



Но дочь полицейского, очаровательная Эрика, считает, что расследование пошло по ложному пути, и у молодых людей завязывается романтическое чувство...

