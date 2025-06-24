Молодой и невинный (фильм, 1937) смотреть онлайн бесплатно
7.81937, Young and Innocent
Триллер, Драма79 мин12+
Роберт Тисдолл становится главным подозреваемым по делу об убийстве актрисы. Все улики складываются не в его пользу - девушка задушена поясом от его плаща. Дело ведет полицейский полковник Бергойн, уверенный в виновности Роберта.
Но дочь полицейского, очаровательная Эрика, считает, что расследование пошло по ложному пути, и у молодых людей завязывается романтическое чувство...
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Мелодрама, Триллер
КачествоSD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Альфред
Хичкок
- БРАктёр
Бэзил
Рэдфорд
- МКАктриса
Мэри
Клер
- ПКАктриса
Памела
Карме
- НПАктриса
Нова
Пилбим
- ЭРАктёр
Эдвард
Ригби
- ДЛАктёр
Джон
Лонгден
- ДДАктёр
Деррик
Де Марни
- ДМАктёр
Джордж
Мерритт
- ПМАктёр
Перси
Мармот
- ДКАктёр
Джордж
Курзон
- ДССценарист
Джералд
Сэвори
- ЭГСценарист
Эдвин
Гринвуд
- ЧБСценарист
Чарльз
Беннет
- ЭАСценарист
Энтони
Армстронг
- ЭБПродюсер
Эдвард
Блэк
- АЮХудожник
Альфред
Юнге
- ЧФМонтажёр
Чарльз
Френд
- ДБКомпозитор
Джек
Бивер
- ЛЛКомпозитор
Луис
Левай