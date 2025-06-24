Молодой и невинный (фильм, 1937) смотреть онлайн бесплатно

Молодой и невинный
Молодой и невинный

7.81937, Young and Innocent
Триллер, Драма79 мин12+

О фильме

Роберт Тисдолл становится главным подозреваемым по делу об убийстве актрисы. Все улики складываются не в его пользу - девушка задушена поясом от его плаща. Дело ведет полицейский полковник Бергойн, уверенный в виновности Роберта.

Но дочь полицейского, очаровательная Эрика, считает, что расследование пошло по ложному пути, и у молодых людей завязывается романтическое чувство...

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

