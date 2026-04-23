Любовь на Бали
Wink
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Любовь на Бали
7.32024, Verliefd op Bali
Мелодрама, Комедия112 мин18+

Любовь на Бали (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Девушка-видеоблогер вместе с матерью и сестрой отправляется на Бали, чтобы развеять прах бабушки. Солнечный ромком «Любовь на Бали» — фильм о приключении, способном изменить всю жизнь.

Когда у сестер Енни и Деви умирает бабушка, они решают исполнить ее последнее желание — развеять прах на Бали, где она родилась. Для каждой из них предстоящая поездка значит что-то свое. Енни надеется увеличить количество подписчиков видеоблога, Деви интересуется культурой Индонезии. Вместе с ними едет их мать Нелтье, которая стремится провести время с дочерьми. На острове все идет наперекосяк: Енни носит вызывающие костюмы и пренебрежительно относится к местным, Деви корит себя за невежество в вопросах своего происхождения, а Нелтье понимает, что смерть матери не прошла для нее незаметно. Но время идет, и для каждой из них открывается все больше прекрасного.

Что героини вынесут из этой поездки, расскажет фильм «Любовь на Бали» (2024), найти который можно на Wink.

Страна
Нидерланды
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.1 IMDb