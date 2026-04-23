Любовь на Бали (фильм, 2024) смотреть онлайн

Девушка-видеоблогер вместе с матерью и сестрой отправляется на Бали, чтобы развеять прах бабушки. Солнечный ромком «Любовь на Бали» — фильм о приключении, способном изменить всю жизнь.



Когда у сестер Енни и Деви умирает бабушка, они решают исполнить ее последнее желание — развеять прах на Бали, где она родилась. Для каждой из них предстоящая поездка значит что-то свое. Енни надеется увеличить количество подписчиков видеоблога, Деви интересуется культурой Индонезии. Вместе с ними едет их мать Нелтье, которая стремится провести время с дочерьми. На острове все идет наперекосяк: Енни носит вызывающие костюмы и пренебрежительно относится к местным, Деви корит себя за невежество в вопросах своего происхождения, а Нелтье понимает, что смерть матери не прошла для нее незаметно. Но время идет, и для каждой из них открывается все больше прекрасного.



Что героини вынесут из этой поездки, расскажет фильм «Любовь на Бали» (2024), найти который можно на Wink.

