Безумное свидание (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Мужчина и женщина встречаются на первом свидании, и разные стороны их личности получают воплощение в виде эксцентричных людей с непростыми характерами. Итальянское драмеди «Безумное свидание» — фильм от Паоло Дженовезе, постановщика нашумевших «Идеальных незнакомцев».
Ларе 35 лет, она работает реставратором мебели и только что разорвала долгие отношения с женатым мужчиной. Теперь она готова к новому роману, и в этом ей помогают четыре аспекта ее личности: мечтательная Джульетта, упрямая Альфа, соблазнительница Тинкер Белл и оторва Заноза. 50-летний учитель Пьеро недавно развелся, разделил обязанности по воспитанию маленькой дочки с бывшей женой и с подозрением относится к любовным приключениям. Прежде чем принимать какие-либо решения, он слушает советы своих «внутренних экспертов»: рационального Профессора, страстного Эроса, романтичного Ромео и разочарованного в жизни Валиума. Первый романтический ужин Пьеро и Лары станет серьезным испытанием не только для них самих, но и для их глубокого внутреннего мира.
Есть ли у их отношений будущее, расскажет «Безумное свидание» (2025). Смотреть изобретательное драмеди вы сможете в нашем онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- ПДРежиссёр
Паоло
Дженовезе
- ЭЛАктёр
Эдоардо
Лео
- ПФАктриса
Пилар
Фольяти
- ЭФАктриса
Эмануэла
Фанелли
- МКАктриса
Мария
Кьяра Джаннетта
- КПАктриса
Клаудия
Пандольфи
- ВПАктриса
Виттория
Пуччини
- Актёр
Марко
Джаллини
- МЛАктёр
Маурицио
Ластрико
- РПАктёр
Рокко
Папалео
- КСАктёр
Клаудио
Сантамария
- АЛПродюсер
Андреа
Леоне
- РЛПродюсер
Раффаэлла
Леоне
- ПСПродюсер
Паоло
Скьярретта
- ФЛОператор
Фабрицио
Луччи
- МФКомпозитор
Маурицио
Филардо