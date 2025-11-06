Безумное свидание (фильм, 2025) смотреть онлайн

Мужчина и женщина встречаются на первом свидании, и разные стороны их личности получают воплощение в виде эксцентричных людей с непростыми характерами. Итальянское драмеди «Безумное свидание» — фильм от Паоло Дженовезе, постановщика нашумевших «Идеальных незнакомцев».



Ларе 35 лет, она работает реставратором мебели и только что разорвала долгие отношения с женатым мужчиной. Теперь она готова к новому роману, и в этом ей помогают четыре аспекта ее личности: мечтательная Джульетта, упрямая Альфа, соблазнительница Тинкер Белл и оторва Заноза. 50-летний учитель Пьеро недавно развелся, разделил обязанности по воспитанию маленькой дочки с бывшей женой и с подозрением относится к любовным приключениям. Прежде чем принимать какие-либо решения, он слушает советы своих «внутренних экспертов»: рационального Профессора, страстного Эроса, романтичного Ромео и разочарованного в жизни Валиума. Первый романтический ужин Пьеро и Лары станет серьезным испытанием не только для них самих, но и для их глубокого внутреннего мира.



Есть ли у их отношений будущее, расскажет «Безумное свидание» (2025). Смотреть изобретательное драмеди вы сможете в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

