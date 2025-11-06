Безумное свидание
Wink
Фильмы
Безумное свидание
7.92025, Follemente
Комедия, Мелодрама96 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Безумное свидание (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Мужчина и женщина встречаются на первом свидании, и разные стороны их личности получают воплощение в виде эксцентричных людей с непростыми характерами. Итальянское драмеди «Безумное свидание» — фильм от Паоло Дженовезе, постановщика нашумевших «Идеальных незнакомцев».

Ларе 35 лет, она работает реставратором мебели и только что разорвала долгие отношения с женатым мужчиной. Теперь она готова к новому роману, и в этом ей помогают четыре аспекта ее личности: мечтательная Джульетта, упрямая Альфа, соблазнительница Тинкер Белл и оторва Заноза. 50-летний учитель Пьеро недавно развелся, разделил обязанности по воспитанию маленькой дочки с бывшей женой и с подозрением относится к любовным приключениям. Прежде чем принимать какие-либо решения, он слушает советы своих «внутренних экспертов»: рационального Профессора, страстного Эроса, романтичного Ромео и разочарованного в жизни Валиума. Первый романтический ужин Пьеро и Лары станет серьезным испытанием не только для них самих, но и для их глубокого внутреннего мира.

Есть ли у их отношений будущее, расскажет «Безумное свидание» (2025). Смотреть изобретательное драмеди вы сможете в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Безумное свидание»