Приключение (фильм, 1960) смотреть онлайн

После таинственного исчезновения женщины по имени Анна между ее любовником и подругой возникают отношения, полные страсти и мучений. Фильм «Приключение» — авторская драма Микеланджело Антониони, ставшая поворотной в карьере итальянского классика.



Трое обеспеченных итальянцев — Анна, ее ухажер Сандро и подруга Клаудия — отправляются в плавание по Средиземному морю. Анна давно чувствует, что ее отношения с Сандро изживают себя, но старается делать вид, что все в порядке. После высадки на живописный остров Анна бесследно пропадает, а ее поиски ни к чему не приводят. Тем временем между Сандро и Клаудией возникает притяжение, которому они не в состоянии противиться.



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