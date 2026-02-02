Приключение
Wink
Фильмы
Приключение
8.31960, L'avventura
Драма, Мелодрама144 мин18+

Приключение (фильм, 1960) смотреть онлайн

О фильме

После таинственного исчезновения женщины по имени Анна между ее любовником и подругой возникают отношения, полные страсти и мучений. Фильм «Приключение» — авторская драма Микеланджело Антониони, ставшая поворотной в карьере итальянского классика.

Трое обеспеченных итальянцев — Анна, ее ухажер Сандро и подруга Клаудия — отправляются в плавание по Средиземному морю. Анна давно чувствует, что ее отношения с Сандро изживают себя, но старается делать вид, что все в порядке. После высадки на живописный остров Анна бесследно пропадает, а ее поиски ни к чему не приводят. Тем временем между Сандро и Клаудией возникает притяжение, которому они не в состоянии противиться.

К чему приведет эта любовь, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Приключение» в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
144 мин / 02:24

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключение»