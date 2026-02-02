Приключение (фильм, 1960) смотреть онлайн
О фильме
После таинственного исчезновения женщины по имени Анна между ее любовником и подругой возникают отношения, полные страсти и мучений. Фильм «Приключение» — авторская драма Микеланджело Антониони, ставшая поворотной в карьере итальянского классика.
Трое обеспеченных итальянцев — Анна, ее ухажер Сандро и подруга Клаудия — отправляются в плавание по Средиземному морю. Анна давно чувствует, что ее отношения с Сандро изживают себя, но старается делать вид, что все в порядке. После высадки на живописный остров Анна бесследно пропадает, а ее поиски ни к чему не приводят. Тем временем между Сандро и Клаудией возникает притяжение, которому они не в состоянии противиться.
К чему приведет эта любовь, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Приключение» в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- МАРежиссёр
Микеланджело
Антониони
- ГФАктёр
Габриэле
Ферцетти
- МВАктриса
Моника
Витти
- ЛМАктриса
Леа
Массари
- ДБАктриса
Доминик
Бланшар
- РРАктёр
Ренцо
Риччи
- ДААктёр
Джеймс
Аддамс
- ДДАктриса
Дороти
Де Полиоло
- ЛЛАктёр
Лелио
Луттацци
- ДПАктёр
Джованни
Петруччи
- ЭРАктриса
Эсмеральда
Русполи
- ЭБАктёр
Энрико
Болонья
- ФКАктёр
Франко
Кимино
- ДДАктёр
Джованни
Данези
- РМАктриса
Рита
Моул
- РПАктёр
Ренато
Пинчироли
- АТАктриса
Анджела
Томмаси Ди Лампедуза
- ВТАктёр
Винченцо
Транкина
- ПКАктёр
Профессор
Кукко
- ДОАктёр
Джек
О’Коннелл
- ТГСценарист
Тонино
Гуэрра
- МАСценарист
Микеланджело
Антониони
- АППродюсер
Амато
Пеннасилико
- ЭДМонтажёр
Эральдо
Да Рома
- ДФКомпозитор
Джованни
Фуско