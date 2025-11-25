Ребенок на Рождество (фильм, 2018) смотреть онлайн

Очнувшуюся после комы женщину ждут неожиданные новости: она беременна, а у ребенка есть два потенциальных отца. Французская романтическая комедия «Ребенок на Рождество» — фильм о поиске настоящего счастья.



После несчастного случая Ноэми впадает в глубокую кому и приходит в себя спустя полгода, за несколько дней до Рождества. Не успев понять, что произошло, она обнаруживает, что беременна. Самое неприятное, что кандидатов на роль отца есть два. Один — это ее жених Оливье, с которым она в пух и прах разругалась незадолго до травмы. Второй — бывший парень Янн, с которым она опрометчиво провела ночь после ссоры с Оливье. Оба они готовы взять на себя ответственность за ребенка, поэтому Ноэми нужно решить, кого выбрать. Но в этот момент на сцену выходит Рафаэль, красавчик-врач, поставивший ее на ноги.



Что предпочтет Ноэми, расскажет фильм «Ребенок на Рождество» (2018), который вы сможете найти на Wink.

