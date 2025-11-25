Ребенок на Рождество
Wink
Фильмы
Ребенок на Рождество
7.22018, Un Bébé pour Noël
Драма, Мелодрама92 мин18+

Ребенок на Рождество (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Очнувшуюся после комы женщину ждут неожиданные новости: она беременна, а у ребенка есть два потенциальных отца. Французская романтическая комедия «Ребенок на Рождество» — фильм о поиске настоящего счастья.

После несчастного случая Ноэми впадает в глубокую кому и приходит в себя спустя полгода, за несколько дней до Рождества. Не успев понять, что произошло, она обнаруживает, что беременна. Самое неприятное, что кандидатов на роль отца есть два. Один — это ее жених Оливье, с которым она в пух и прах разругалась незадолго до травмы. Второй — бывший парень Янн, с которым она опрометчиво провела ночь после ссоры с Оливье. Оба они готовы взять на себя ответственность за ребенка, поэтому Ноэми нужно решить, кого выбрать. Но в этот момент на сцену выходит Рафаэль, красавчик-врач, поставивший ее на ноги.

Что предпочтет Ноэми, расскажет фильм «Ребенок на Рождество» (2018), который вы сможете найти на Wink.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb