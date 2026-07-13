Электрический поцелуй
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Электрический поцелуй

Фильм Электрический поцелуй

2026, La Vénus électrique
Мелодрама, Комедия18+
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О фильме

Париж, 1928 год. После смерти жены талантливый художник Антуан теряет вдохновение. В поисках утешения он обращается к медиуму, не подозревая, что за голосом из потустороннего мира скрывается Сюзанна — находчивая мошенница из бродячего цирка. Пока искусно разыгранный обман возвращает Антуану желание творить, Сюзанна неожиданно влюбляется в того, кого водит за нос.

Страна
Франция, Бельгия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Электрический поцелуй»