Париж, 1928 год. После смерти жены талантливый художник Антуан теряет вдохновение. В поисках утешения он обращается к медиуму, не подозревая, что за голосом из потустороннего мира скрывается Сюзанна — находчивая мошенница из бродячего цирка. Пока искусно разыгранный обман возвращает Антуану желание творить, Сюзанна неожиданно влюбляется в того, кого водит за нос.

