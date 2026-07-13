Фильм Электрический поцелуй
2026, La Vénus électrique
Мелодрама, Комедия18+
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О фильме
Париж, 1928 год. После смерти жены талантливый художник Антуан теряет вдохновение. В поисках утешения он обращается к медиуму, не подозревая, что за голосом из потустороннего мира скрывается Сюзанна — находчивая мошенница из бродячего цирка. Пока искусно разыгранный обман возвращает Антуану желание творить, Сюзанна неожиданно влюбляется в того, кого водит за нос.
Рейтинг
6.7 IMDb
- ПСРежиссёр
Пьер
Сальвадори
- ПМАктёр
Пио
Мармай
- АДАктриса
Анаис
Демустье
- Актёр
Жиль
Леллуш
- ВПАктриса
Вимала
Понс
- ГКАктёр
Гюстав
Керверн
- МБАктриса
Мадлен
Бодо
- КГАктриса
Каролин
Ге
- ИМАктриса
Иза
Меркюр
- ЖМАктёр
Жан-Поль
Мюэль
- СМАктриса
Сандрин
Маллик
- АШАктёр
Артюр
Шуасне
- ЖдАктёр
Жоффруа
де ла Тай
- ЖБАктёр
Жан-Мишель
Бальтазар
- ЛБАктёр
Люк
Бернар
- МДАктриса
Монья
Дуиб
- КФАктёр
Кристоф
Флюдер
- ФКАктриса
Фанни
Карбоннель
- ПССценарист
Пьер
Сальвадори
- БГСценарист
Бенуа
Граффин
- РКСценарист
Робен
Кампийо
- ФМПродюсер
Филипп
Мартен
- Продюсер
Жак-Анри
Бронкар
- СДПродюсер
Сандрин
Дюма
- АДХудожник
Анджело
Дзампарутти
- ВМХудожница
Вирджиния
Монтель
- АБМонтажёр
Анна-Софи
Бьён
- КБКомпозитор
Камилль
Базбаз