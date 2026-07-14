Wink
Фильмы
Электрический поцелуй
Актёры и съёмочная группа фильма «Электрический поцелуй»

Актёры и съёмочная группа фильма «Электрический поцелуй»

Режиссёры

Пьер Сальвадори

Пьер Сальвадори

Pierre Salvadori
Режиссёр

Актёры

Пио Мармай

Пио Мармай

Pio Marmaï
Актёр
Анаис Демустье

Анаис Демустье

Anaïs Demoustier
Актриса
Жиль Леллуш

Жиль Леллуш

Gilles Lellouche
Актёр
Вимала Понс

Вимала Понс

Vimala Pons
Актриса
Гюстав Керверн

Гюстав Керверн

Gustave Kervern
Актёр
Мадлен Бодо

Мадлен Бодо

Madeleine Baudot
Актриса
Каролин Ге

Каролин Ге

Caroline Gay
Актриса
Иза Меркюр

Иза Меркюр

Isa Mercure
Актриса
Жан-Поль Мюэль

Жан-Поль Мюэль

Jean-Paul Muel
Актёр
Сандрин Маллик

Сандрин Маллик

Sandrine Mallick
Актриса
Артюр Шуасне

Артюр Шуасне

Arthur Choisnet
Актёр
Жоффруа де ла Тай

Жоффруа де ла Тай

Geoffroy De La Taille
Актёр
Жан-Мишель Бальтазар

Жан-Мишель Бальтазар

Jean-Michel Balthazar
Актёр
Люк Бернар

Люк Бернар

Luc Bernard
Актёр
Монья Дуиб

Монья Дуиб

Monia Douieb
Актриса
Кристоф Флюдер

Кристоф Флюдер

Christophe Fluder
Актёр
Фанни Карбоннель

Фанни Карбоннель

Fanny Carbonnel
Актриса

Сценаристы

Пьер Сальвадори

Пьер Сальвадори

Pierre Salvadori
Сценарист
Бенуа Граффин

Бенуа Граффин

Benoît Graffin
Сценарист
Робен Кампийо

Робен Кампийо

Robin Campillo
Сценарист

Продюсеры

Филипп Мартен

Филипп Мартен

Philippe Martin
Продюсер
Жак-Анри Бронкар

Жак-Анри Бронкар

Jacques-Henri Bronckart
Продюсер
Сандрин Дюма

Сандрин Дюма

Sandrine Dumas
Продюсер

Художники

Анджело Дзампарутти

Анджело Дзампарутти

Angelo Zamparutti
Художник
Вирджиния Монтель

Вирджиния Монтель

Virginie Montel
Художница

Монтажёры

Анна-Софи Бьён

Анна-Софи Бьён

Anne-Sophie Bion
Монтажёр

Композиторы

Камилль Базбаз

Камилль Базбаз

Camille Bazbaz
Композитор