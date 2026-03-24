Повелитель демонов (фильм, 2024) смотреть онлайн

Ученик небожителей отправляется в подземное царство, чтобы остановить катастрофу, угрожающую всему сущему. Эпическое фэнтези «Повелитель демонов» — фильм из Китая о долге и силе любви.



Тысячелетие прошло с тех пор, как в жестокой схватке схлестнулись силы демонов и бессмертных небожителей. Масштабная битва завершилась поражением Бай Цзе, короля всех демонов. Однако осколки магического зеркала все еще хранят его душу, которая осталась ждать своего часа в подземном мире. Теперь, когда враг всего живого вот-вот готов пробудиться, всем трем мирам грозят хаос и разрушения. Путь молодого бессмертного по имени Му Цин лежит в опасное царство тьмы, где он собирается раз и навсегда расправиться Бай Цзе. В путешествии его сопровождает обворожительная Джау Янь — демонесса, хранящая жуткую тайну.



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