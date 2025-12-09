Озорная Такаги. Фильм (фильм, 2022) смотреть онлайн

Такаги, Нисиката и их друзья проводят последние летние каникулы перед выпуском из средней школы. Аниме «Озорная Тагаки. Фильм» (2022) — полнометражная романтическая комедия с героями одноименного анимационного сериала.



Последние учебные дни перед летними каникулами Тагаки дразнит Нисикату, обыгрывая его в челленджах и подшучивая над его забывчивостью. Однако выпуск из средней школы уже на горизонте, и оба они готовятся к тому, что вместе с ним к концу подойдет и привычная жизнь. Однажды Тагаки и Нисиката находят на уличном алтаре белого котенка с именным ошейником. Теперь они регулярно навещают его, чтобы покормить и поиграть, а также ищут пропавших хозяев малыша.



Что нового ребята узнают друг о друге?


