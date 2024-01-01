Джейн Остин испортила мне жизнь (фильм, 2024) смотреть онлайн

Девушка с амбициями писательницы отправляется на резиденцию в Британию, где ее ждет настоящая любовная дилемма. Романтическая комедия «Джейн Остин испортила мне жизнь» — фильм о творчестве, воображении и любви.



Агата — владелица маленького книжного магазина в Париже, мечтающая о карьере писательницы. Она живет вместе с сестрой, не пользуется дейтинговыми приложениями и ждет любви как в классических романах. Когда коллега Феликс втайне от Агаты отправляет ее работы в Общество Джейн Остин, оттуда приходит приглашение на писательскую резиденцию в Великобритании. Агата неохотно соглашается и отправляется в путешествие, где ее сразу встречает Оливер, дальний родственник Джейн Остин. Теперь перед Агатой, помимо творческого кризиса, встает вопрос совсем иного порядка: кого выбрать — давно знакомого Феликса или заносчивого Оливера.



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