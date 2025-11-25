Милый, здесь так холодно (фильм, 2021) смотреть онлайн

Отправившись в командировку в ледяной отель, амбициозная работница турагентства знакомится с сыном владельца, в которого моментально влюбляется. Уютная мелодрама «Милый, здесь так холодно» — фильм 2021 о том, что счастье можно найти в самых неожиданных местах.



Ханна собирается поехать вместе с семьей в тропический круиз, но начальница из турагентства приготовила для нее неожиданное задание. Компания намерена открыть отдел, специализирующийся на зимнем отдыхе, поэтому Ханне предстоит отправиться в Канаду, чтобы проверить, подходит ли расположенный там ледяной отель для этих целей. Ханна ненавидит холод, но на кону стоит ее повышение, так что девушка соглашается. Отель поражает воображение Ханны, но ее мысли скоро начинает занимать Бен, галантный сын владельца. Вскоре ему понадобится экспертиза Ханны, ведь один из гостей оказывается знаменитым на весь мир журналистом, пишущим об отелях.



Как будет развиваться роман героев и удастся ли им впечатлить строгого критика, расскажет фильм «Милый, здесь так холодно» (2021), смотреть который можно на Wink.

