Секрет на двоих (фильм, 2024) смотреть онлайн

Студент музыкального университета влюбляется в прекрасную пианистку. Но после ее исчезновения, юноше остается только разгадывать тайну таинственной мелодии, которую она играла. Магическая мелодрама «Секрет на двоих» — фильм из Японии о любви, преодолевающей все препятствия.



Минато учился в США, но, пережив трагедию, вернулся в родную Японию, где поступил в престижную музыкальную академию. Однажды он слышит мелодию, доносящуюся из аудитории — ее играет девушка по имени Юкино. Красивая и веселая девушка сразу же поселяется в сердце Минато, однако не спешит раскрывать все секреты. Особенно рьяно она охраняет тайну мелодии, благодаря которой они познакомились. Но вдруг Юкино исчезает, и как бы ни старался Минато, он не может ее найти.



Может ли та самая мелодия подсказать, как им снова встретиться, расскажет фильм «Секрет на двоих» (2024), смотреть онлайн который можно на Wink.



